لقاء بين وزيري الزراعة والصناعة والاتفاق على معايير جديدة للحفاظ على الأمن الغذائي

عقد في وزارة الزراعة لقاء مشترك بين وزيري الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود.

الحاج حسن

بعد اللقاء، أكد وزير الزراعة “أن الاجتماع كان بناء جدا، وهناك تكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة وهناك تقطير للعمل المشترك”. وقال: “طبعا هناك بعض القوانين التي تحتاج إلى بعض الترتيب ولكن الاولوية القصوى هي تخفيف آلام المواطنين. نتحدث عن قطاع زراعي طويل عريض وعن الزراعات الصناعية”.

وأعلن وزير الزراعة الإتفاق على عدة نقاط سيتم اصدارها في بيان مشترك تعتمد على النقاط التالية:

1- استحداث لجان مشتركة ليفعل عملها ابتداء من يوم غد الخميس 16 كانون الاول 2021، ستوكل اليها مهام وأعمال وصلاحيات رقابية لن يفصح عنها الآن، لان عملها سيتضمن تنفيذ عمليات الكشف الفجائي على اعمال المصانع، لتأكيد سلامة الغذاء.

2- على جميع المصانع المنتجة للحليب ان تلتزم المواصفات التي تم التوافق عليها.

3 – الاتفاق على آلية مشتركة بين الوزارتين للتصدير”.

وختم الحاج حسن: “ان هذا الاتفاق يوصلنا الى نهضة اقتصادية حقيقية سيكون عمادها الزراعة والصناعة”.

بوشكيان

بدوره، أكد وزير الصناعة “ضرورة التزام جميع المصانع العاملة في القطاع الغذائي معايير سلامة الغذاء”، وأشاد بـ”التوصل إلى آلية لتأمين ديمومة واستمرارية المشروع، حيث تم التوصل إلى اتفاق على مواصفات أساسية وخاصة في موضوع الالبان والاجبان، وعلى وجه الخصوص اللبنة اللبنانية”، مشيرا الى انه “سيتم اصدار مواصفات خاصة لهذا المنتج”.

واعلن انه تم “البحث ايضا في موضوع المسالخ والزامهم التعاقد مع بيطريين، وسيتم تحرير روزنامة صناعية وزراعية من اجل تأمين التكامل لهذه القطاعات الإنتاجية في هذا البلد”. وشكر الوزير الحاج حسن على “عمله ومناقبيته وادارته للوزارة وتقديماته الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام