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December 15 2021 - 14:36

الدفاع الجوي الايراني: نجحنا في صنع منظومات حديثة

منذ 1 ساعة 15 December، 2021
الدفاع الجوي الايراني
ايران - عربي وإقليمي

أعلن قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد عن “النجاح في صنع منظومات حديثة في مجال الدفاع الجوي”. جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد صباح الاربعاء خلال حضوره في منطقة الدفاع الجوي جنوب البلاد (مجموعة شيراز) وتفقده لمختلف اقسام هذه المجموعة.

وقال العميد صباحي فرد خلال زيارته التفقدية لجهاد الاكتفاء الذاتي بمنطقة الدفاع الجوي جنوب البلاد إن “جهاد الاكتفاء الذاتي تبلور وتطور على مدى اعوام الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وعمل بحول الله وقوته بمسؤوليته بصورة جيدة لغاية الآن”.

المصدر: فارس

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