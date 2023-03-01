بالصور والفيديو | الجمهورية الإسلامية تجري مناورات دفاع جوي وتكشف عن أنفاق الانظمة

كشفت الجمهورية الإسلامية عن أنفاق أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من خلال نشر صورة لخروج منظومة “سوم خرداد” الدفاعية في إطار مناورات الدفاع الجوي “المدافعون عن سماء الولاية 1401”.

وتأتي ازاحة الستار عن مخابئ وانفاق منظومات الدفاع الجوي في جوف الارض بعد ان تمت في السابق ازاحة الستار عن انفاق ومخابئ وقواعد للطائرات المسيرة والطائرات الحربية في جوف الارض ايضا.

وخلال المناورات، تمكنت منظومتا “15 خرداد” و “سوم خرداد” للدفاع الجوي خلال مناورات الدفاع الجوي “المدافعون عن سماء الولاية 1401″، من تدمير أهدافهما بنجاح. وتجري مناورات المدافعين عن سماء الولاية 1401 المشتركة للدفاع الجوي للمرة الرابعة بصورة مشتركة في رقعة تشمل تقريبا ثلثي أجواء البلاد يعني في مساحة تزيد على مليون كيلومتر مربع .

من الأمور المهمة التي يجب ملاحظتها حول مناورات هذا العام هو أن تمرينات الدفاع الجوي في مناورات المدافعين عن سماء الولاية لا تتم في منطقة محاكاة ، وستدخل جميع الوحدات المشاركة في التمرين بالمئات من أنظمة الدفاع المختلفة عمليا في مجال ضمان أمن اجواء وفضاء البلاد.

وتجري هذه المناورات في وقت أطلق فيه الصهاينة ادعاءات كاذبة هذا العام مفادها أن سماء إيران ليست آمنة.

ورغم ان مناورات الدفاع الجوي تجري وفق برنامج منظم كباقي مناورات القوات المسلحة، لكن مناورات هذا العام والتي ستجري على هذه المساحة وبهذا الحجم من مشاركة وحدات الدفاع الجوي العلنية والخفيّة، تجري لاظهار جهوزية ابناء الشعب الايراني المؤمنين والثوريين والكادحين والغيارى في وحدات الدفاع الجوي، في حفظ امن اجواء البلاد ومواجهة المخاطر وقطع الطريق امام الحسابات الخاطئة للاعداء.

المصدر: يونيوز