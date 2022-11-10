بالفيديو والصور | تعرّف أكثر على منظومات باور 373 الإيرانية واس 300 واس 400 الروسية (الفوارق والتشابه)

تعتبر منظومات باور 373 الإيرانية واس 300 واس 400 الروسية ثلاثة منظومات صواريخ للدفاع الجوي بعيدة المدى والتي تستطيع تدمير اهدافها على بعد اكثر من 300 كيلومتر.

ازاحت وزارة الدفاع الايرانية قبل أيام عن صاروخ مطور وبعيد المدى يستخدم في منظومة باور 373 تحت اسم صياد 4 بي، الذي يزيد مدى منظومة باور 373 الى اكثر من 300 كيلومتر، بذلك تضاعف مدى هذه المنظومة لتصنف ضمن منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى مثل اس 300 واس 400.

لكن لكل من هذه المنظومات مواصفات وخصائص نحاول تسليط الضوء عليها، في ما يلي:

الرادار ومدى الاشتباك

يستطيع الرادار المطور لمنظومة باور 373 كشف 300 هدف على مسافة اكثر من 450 كيلومتر في آن واحد، ومن بين هذه الاهداف تختار 100 هدف ذو خطورة أكبر حسب الاولويات. ويصل مدى رادار التتبع التابع لهذه المنظومة الصاروخية الى 405 كيلومترات، كما تمت زيادة مدى رادار الاشتباك لهذه المنظومة الصاروخية الى 400 كيلومتر.

ارتفاع سقف الاشتباك لهذه المنظومة الصاروخية ازداد الى 32 كيلومترا ايضا.

منظومة باور 373 الإيرانية

اما رادار منظومة اس 300 PMU2 (التي تمتلكها ايران) فباستطاعته كشف 300 هدف في آن واحد، وعلى بعد 300 كيلومتر. ورادار التتبع الخاص بهذه المنظومة يمكنه تتبع 100 هدف في آن واحد والاشتباك مع 36 هدفا في آن واحد. ويبلغ مدى رادار الاشتباك الخاص بهذه المنظومة 200 كيلومتر للاهداف العادية و40 كيلومتر للاهداف الباليستية.

ويبلغ ارتفاع سقف الاشتباك لهذه المنظومة 27 كيلومتر ايضا.

رادار منظومة اس 400 قادر على كشف الاهداف على بعد 600 كيلومتر. ويمكن لرادار التتبع الخاص بهذه المنظومة تتبع 100 هدف في آن واحد والاشتباك مع 36 هدفا في آن واحد اما المدى الأقصى لرادار الاشتباك فهو 400 كيلومتر للاهداف العادية و60 كيلومترا للاهداف الباليستية. وتعتبر رادارات هذه المنظومة قادرة على اعتراض 72 هدفا في آن واحد والاشتباك مع 36 هدفا في آن واحد.

اما المدى الأقصى لارتفاع الاشتباك في هذه المنظومة فهو 30 كيلومترا.

رادار منظومة اس 400 الروسية

الصاروخ

تستخدم منظومة باور 373 صواريخ صياد 2 و3 و4 و4 بي. ومدى اشتباك هذه الصواريخ هو 90 و120 و150 و304 كيلومترات على التوالي. وهذه المديات المعلنة هي تقريبية ويمكن ان تتغير حسب ظروف اطلاق الصاروخ.

اما منظومة اس 300 – PMU2 للدفاع الجوي فهي تستخدم الصواريخ 5V55U و48N6/E و48N6E2، ويبلغ مدى الاشتباك لكل واحدة منها على التوالي 150 و150 و195 كيلومترا.

ومنظومة اس 400 تستخدم 3 فئات من الصواريخ هي على التوالي 9M96E1 و9M96E2 و40N6، ويبلغ مدى اشتباكها على التوالي 40 و120 و400 كيلومتر.

منظومة اس 400 الروسية

أنواع الأهداف

تستطيع منظومة باور 373 مواجهة انواع الاهداف الجوية والباليستية مثل الطائرات المسيرة، ومقاتلات الجيل الخامس ذات المقطع العرضي الضئيل جدا، وصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية، والمروحيات.

اما منظومة اس 300 – PMU2 ايضا فهي قادرة على الاشتباك مع انواع الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الهجومية.

ومنظومة اس 400 قادرة على استهداف طيف واسع من طائرات الاستطلاع (آواكس) والتجسس، والطائرات الاستراتيجية والمقاتلات والصواريخ الباليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز من فئة توماهاوك، والصواريخ الموجهة الدقيقة، واي مصدر خطر جوي حتى مدى 400 كيلومتر وارتفاع 30 كيلومترا. وهذه المنظومة تستطيع ايضا كشف طائرات قادرة على التخفي وباقي مصادر الخطر.

عمل منظومة اس 400

المصدر: وكالات ايرانية + موقع المنار