في اتصال هاتفي مع هنية.. أمير عبداللهيان: الكيان الصهيوني اساس المصائب والمشاكل في المنطقة

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الكيان الصهيوني بانه اساس مصائب ومشاكل المنطقة، مؤكدا استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمقاومة الشعب الفلسطيني.

وهنأ أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية، بذكرى تاسيسها، مؤكدا استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمقاومة الشعب الفلسطيني.

واعتبر وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال الهاتفي، حركة حماس بأنها من رواد المقاومة الإسلامية لتحرير القدس الشريف، وقال: ان للمقاومة اليوم دورا محوريا في احقاق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

واشار إلى الخطوة الاخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بإعلان حماس “منظمة إرهابية”، معتبرا هذه الخطوة عملا سياسيا مناهضا للشعب الفلسطيني.

وأضاف ان الكيان الصهيوني المصطنع هو اساس المصائب ومصدر مشاكل المنطقة، وبالتالي فإن الدول القليلة في المنطقة التي تسير على طريق تطبيع علاقاتها مع هذا الكيان المصطنع تتحرك ضد أمن ومصالح المنطقة والأمة الإسلامية.

بدوره اعرب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن شكره للتهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حركة حماس ، وحيا المقام الشامخ للقائد الشهيد قاسم سليماني وقال: نتذكر بفخر الشهيد سليماني ونثمن دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية في كل السنوات بعد انتصار الثورة الاسلامية للقضية والمقاومة الفلسطينية.

كما ادان هنية خطوة بعض دول المنطقة في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، واعتبر هذه الخطوة نهجا أميركيا صهيونيا، وأكد قائلا: لم نكن نود ان تفتح أبواب الدول العربية امام القتلة الصهاينة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خطوة الكيان الصهيوني في التغلغل في المنطقة بانها من شانها زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد القضية الفلسطينية والأمة الإسلامية بأسرها، مؤكدا بان هذا النهج محكوم بالفشل لان ارادة شعوب المنطقة اقوى وبامكانها ان تهزم مثل هذه التوجهات.

وفي الختام دعا إلى نقل تحياته الحارة وتحيات الشعب الفلسطيني إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية.

المصدر: وكالة ارنا