عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 15 كانون أول 2021

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الأخبار

ميقاتي وخليل وسلامة: خسائر إضافية للناس بحجة لجم الدولار

سويسرا بدأت تسليم لبنان مستندات تخصّ التحقيقات حول سلامة

عون: أيّ مساعدة لا تمر بالدولة رشوة انتخابيّة

«حماس» في عَقْدها الرابع: المقاومة عصيّة على التدجين

الخاضعون للعلاج من الإدمان تحت رحمة «المركزي»

البناء

بوتين متمسك بضمانات تجميد الناتو… وإيران متمسكة بالحفاظ على أجهزة الطرد

القمة الخليجية تتبنى المطالب السعودية من لبنان… واستعدادات لتتويج بن سلمان ملكاً

الدولار يلامس الـ30000 ليرة… وسلامة يعلن إجراءات للسيطرة على سعر الصرف

الديار

عون يصعّد: لجلسة وزارية ولو قاطعوها وثمة ما يقال عن العلاقة مع حزب الله

الدولار يقترب من حدود ال٣٠ ألفا والشارع يغلي والامن على المحك!

علي حسن خليل موقوفا الشهر المقبل؟

الجمهورية

الدولار يلتهم الليرة ولا معالجات

الأسواق مضطربة

جنون الدولار هل يقرب النهايات

ميقاتي لن يلبي طلب عون

النهار

الإنهيار يتدحرج وإجراءات مالية رهن الإختبار!

“إعلان الرياض” : التقارب الخليجي في مواجهة أي اعتداء

الاتفاق النووي في طريقه للانهيار وإيران تناور

أوميكرون ينتشر بطريقة غير مسبوقة وانباء مشجعة من فايزر

اللواء

“لعنة الدولار”: سباق عاصف بين الترقيع والتجويع!

سباق غير متكافئ بين البحث عن الحلول وتفاقم الأزمات

كل الإحتمالات واردة حكوميًا.. والحراك الفرنسي بصيص نور في النفق

الاسرار

البناء

تؤكد مصادر سياسية أن الضغط بسعر الصرف منصة سياسية لفرض التراجع عن الشروط التي وضعها الثنائي لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء حول إصدار موقف من تجاوزات القاضي طارق بيطار ودعوة وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لمعالجتها

قال مسؤول أوروبي إن التصعيد الأميركي حول أوكرانيا منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرصة الضغط للحصول على تعهد موثق من حلف الناتو بالامتناع عن ضم أي من دول أوروبا الشرقية

الجمهورية

تحدثت معلومات عن اعتذار عدد من القضاة عن القيام بمهام رؤساء لجان قيد عليا و إبتدائية.

ارسل تيار سياسي عبر جهة حليفة إشارات الى جهة سياسية أخرى حول رغبته بتنقية العلاقة المتوترة بينهما فجاء الجواب سلبياً.

نصح أحد سفراء دولة غريبة مبعوثاً لبلاده الى لبنان بعدم التصريح من احد المقرات الرسمية.

النهار

تسود حالة من التكتّم حول زيارات بعض الموفدين الحزبيين إلى الخليج، وثمة معلومات عن زيارات أخرى لمرجعيات سياسية بارزة في وقت قريب

يستمع مرجع سياسي باهتمام لكوادره بمن فيهم الوسطيون، سائلاً إياهم عن هذا المرشح وذاك للإنتخابات النيابية ومواقف القاعدة الشعبية.

أبدى مرجع سياسي خلال لقائه مع كوادر حزبه مخاوفه مما يطبخ في بعض الدوائر للتمديد الرئاسي أو الفراغ.

اللواء

تتنازع الإتجاهات في لبنان معلومات بعضها يتحدث عن تقدُّم في مفاوضات فيينا، وبعضها يشكك!

عادت مظاهر الطوابير تظهر، ولأول مرّة، بعد تأليف الحكومة أمام محلات الصيرفة أو في داخلها..

تكاد الإتصالات تنقطع بين مسؤول كبير ومرجع على خلفية ملاحظات تتراكم منذ أسابيع؟

المصدر: صحف