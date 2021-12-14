رئيس وزراء العدو يخضع للعزل المنزلي بعد اكتشاف إصابته بكورونا على متن طائرته خلال عودته من الإمارات

أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء، خضوع الأخير للعزل المنزلي، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا على متن طائرته خلال عودته من الإمارات. وقال مكتب بينيت، في بيان، “وفقًا لإجراءات وزارة الصحة فإن جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الوزراء بمن فيهم بينيت موجودون حاليًا في العزل الصحي وسيجرون فحص بي.سي.آر آخر غدًا”.

واختتم بينيت، أمس، زيارة إلى الإمارات التقى خلالها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إذ بحثا التعاون الثنائي.

ووقع كيان العدو والإمارات اتفاقية تطبيع للعلاقات في أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي استضاف مراسم التطبيع في واشنطن.

المصدر: سبوتنيك