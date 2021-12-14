استراليا: قررنا التعايش مع كورونا

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل تخفيف القيود قبل “عيد الميلاد”، على الرغم من الارتفاع الإضافي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. وأوضحت السلطات أن الإصابات الجديدة لن تمنعها من رفع بعض الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا اعتبارا من يوم غد، مثل ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة أو حظر دخول غير المطعمين إلى المطاعم والحانات.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون “قررنا التعايش مع هذا الفيروس”، لافتا إلى أن “عيد الميلاد الذي نحن بصدد الاحتفال به هو هدية منحها الأستراليون لأنفسهم، بسبب الطريقة التي عملوا بها معا والتقيد بالإجراءات التي اتخذناها”.

المصدر: روسيا اليوم