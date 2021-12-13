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December 13 2021 - 09:24

اصطدام سفينتي شحن في بحر البلطيق

منذ 21 mins 13 December، 2021
بحر البلطيق
أخبار دولية - السويد

اصطدمت سفينتا شحن ببعضهما في بحر البلطيق بين جزيرة بورنهولم الدنماركية ومدينة يستاد السويدية الجنوبية، بحسب ما أفادت السلطات السويدية الاثنين.

وقالت السلطات “اصطدمت سفينتا الشحن في بحر البلطيق بين يستاد وبورنهولم”، ولفتت الى ان “إحدى السفن انقلبت وتجري الآن عمليات الإنقاذ”، وتابعت “لا نعرف بالضبط كيف حدث ذلك، قوارب النجاة في الموقع لكن لم يتم العثور على أي شخص حتى الآن، الجو مظلم وبارد جدا في الماء”.

وأوضحت السلطات ان “السفينة المنقلبة مسجلة في الدنمارك والثانية في المملكة المتحدة، ومن غير الواضح عدد الأشخاص الموجودين على متنهما”، وأشارت الى ان “عدة طائرات هليكوبتر تقوم بتمشيط المنطقة”.

المصدر: روسيا اليوم

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