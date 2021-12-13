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December 13 2021 - 09:24

“الجهاد”: ندين تكرار الاعتداءات على مواكب استقبال المحررين من قبل أمن السلطة

منذ 30 mins 13 December، 2021
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاثنين “تكرار الاعتداءات على مواكب استقبال المحررين من قبل أمن السلطة”. وطالبت “بوقفة جادة ومسؤولة من القوى والفصائل والمؤسسات والشخصيات لحماية مبادئ وأعراف العمل الوطني”.

وأكدت الحركة أن “تواصل أجهزة أمن السلطة اعتداءاتها على مواكب استقبال أبطال شعبنا المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني، تعدٍّ صارخ وتجاوزٍ فاضح للأعراف الوطنية”، وشجبت “بأشد العبارات اعتداء أجهزة أمن السلطة على مسيرتي استقبال الأسيرين المحررين محمد العارف في طولكرم وعبادة قنيص في بيت لحم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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