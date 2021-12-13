ما هي الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لدى الإصابة بتسمم غذائي؟

بينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إجابتها على أسئلتهم في 3 نقاط.

ولكن، يجب أن تكون على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائي.. ما هي؟

وغالبًا ما تشمل أعراض التسمم الغذائي الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.

ويجب أن تتواصل مع الرعاية الصحية إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:

-الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت

-الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام دون أي تحسن

-الإسهال الدموي

-القيء المستمر بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف

-الجفاف، الذي يسبب أعراضًا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة

ويجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول ما يلي:

-الأطعمة غير المطبوخة جيدًا أو النيئة، مثل اللحم البقري أو الدجاج أو الديك الرومي أو البيض أو المأكولات البحرية.

-الحليب والعصائر غير المبسترة (الخام).

-الجبن الطري ما لم يتم تصنيفها على أنها مصنوعة من الحليب المبستر.

ويمكن أن يصاب أي شخص بالتسمم الغذائي، ولكن تكون بعض الفئات من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض أكثر خطورة عن غيرها. وتشمل هذه المجموعات:

-البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات

-الأشخاص الذين تضعف أجهزتهم المناعية بسبب الظروف الصحية أو الأدوية المستخدمة لعلاجهم، بما في ذلك مرضى السكري أو أمراض الكبد أو الكلى أو فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أو السرطان

النساء الحوامل

المصدر: سي ان ان