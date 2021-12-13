إيران رابع أكبر منتج للمجاهر الميكروسكوبية في العالم

اصبحت إيران رابع أكبر مصنع للمجاهر الميكروسكوبية في العالم بعد روسيا واميركا وألمانيا.

وافادت دائرة الشؤون العلمية والتقنية بمكتب رئاسة الجمهورية، ان عضو مجلس ادارة شركة لوتوس لمستشعرات النانو الذكية، ميلاد قاروني، قال حول إنتاج مجاهر ايرانية الصنع: هذا الجهاز عبارة عن أداة بحجم نانومتر مصنوعة باستخدام عمليات متطورة، مجهر القوة الذرية هو نوع من الميكروسكوبات ذات دقة صورة عالية جدًا، وفي جزء صغير من نانومتر تقدم صورًا أفضل ألف مرة من معالجة الضوء المحدودة.

واوضح انه يتم جمع المعلومات عن طريق لمس السطح بكابل ميكانيكي، وتعمل العناصر والمستشعرات على تسهيل الحركات الصغيرة والدقيقة باستخدام أدوات التحكم الإلكترونية، مما يتيح إجراء مسح ضوئي دقيق.

واضاف قاروني: يستخدم المجهر في مجموعة واسعة من تخصصات العلوم الطبيعية، بما في ذلك فيزياء الحالة الصلبة، وعلوم وتكنولوجيا أشباه الموصلات، والهندسة الجزيئية، والكيمياء وفيزياء البوليمرات، والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، والتكنولوجيا الحيوية الخلوية، والأدوية.

واردف يقول: بمساعدة هذه الأداة المجهرية، يمكن تقييم التفاعلات بين ذرة معينة والذرات المجاورة لها مع تحديد الذرات على السطح، وأيضًا التغييرات في الخصائص الفيزيائية والتغيرات في الترتيب الذري تعد المعالجة الذرية من بين تطبيقات نوع المجهر في المعرفة الفيزيائية.

واضاف: في التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، يمكن استخدام النوع المجهري لدراسة التركيب والخواص الميكانيكية أو تجميع البروتينات، على سبيل المثال يتم استخدام مجهر القوة الذرية لتصوير أنابيب الامتصاص وقياس صلابتها. كما يمكن استخدام مجهر القوة الذرية في بيولوجيا الخلية لتمييز الخلايا السرطانية عن الخلايا غير السرطانية بناءً على صلابة الخلية.

واشار الى ان شركة لوتوس للمستشعرات النانوية جعلت إيران مكتفية ذاتيًا في إنتاج هذا النوع من المجاهر وتمكنت من توطين هذه الصناعة تمامًا، كما وفرت حوالي 25 فرصة عمل.

وأوضح قاروني أن سعر المجهر الايراني يبلغ ربع عينة مثيله الأجنبي، وقال: إن هذا النوع من المجاهر يتم إنتاجها فقط في روسيا والولايات المتحدة وألمانيا، وتعرف إيران بأنها رابع أكبر منتج للمجاهر الميكروسكوبية في العالم.

المصدر: وكالة انباء فارس