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December 13 2021 - 03:32

وزير الصحة: 86 % من الإيرانيين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

منذ 1 ساعة 13 December، 2021
Iran Corona Vaccine
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي، ان 86 % من المواطنين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لكورونا لحد الآن كما تلقى حوالي 2 مليون شخص الجرعة الثالثة من اللقاح.
وقال عين اللهي في تصريح ادلى به: إن التطعيم العام كان فعالاً للغاية في الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتقليل عدد الاصابات والوفيات، وحتى الآن تم توفیر 174 مليون جرعة لقاح للمواطنين.
واضاف: في الوقت الحالي ، يبلغ معدل تطعيم الجرعة الأولى من لقاح كورونا في البلاد 86٪ ومعدل تطعيم اللقاح في طهران والبلاد 76% و 74% على التوالي.
ومضى قائلا : إن الخدمات الطبية الإيرانية فريدة من نوعها في المنطقة، مضيفا: قبل الثورة كنا نعتمد على دول أخرى في القطاع الصحي ولم نتمكن من علاج الكثير من الأمراض البسيطة، لكننا اليوم في قمة العلوم الطبية، وهناك وضع جيد في جميع أنحاء البلاد.
وأكد وزير الصحة الايراني انه يتم في الوقت الحاضر إجراء العلاجات الأكثر تقدمًا في البلاد.
يذكر ان انتشار فيروس كورونا وعدد الوفيات الناجمة عنه أخذ منحى تنازليا في ايران مقارنة بالأشهر السابقة.

المصدر: وكالة انباء فارس

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