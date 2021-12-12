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December 12 2021 - 13:14

الطقس في لبنان غدا غائم دون تعديل بالحرارة

منذ 38 mins 12 December، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي يتمركز فوق اليونان مصحوبا بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس متقلب وماطر. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية) .

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية. الإثنين:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا. الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة تتساقط امطار متفرقة مساء ومن المتوقع ان تشتد ليل الثلاثاء/فجر الاربعاء وتكون مترافقة مع برق ورعد.
الأربعاء:غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق ومع تدني درجات الحرارة التدريجي يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا لتلامس 1800 متر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 25 درجة، فوق الجبال من 7 الى 21 درجة، في الداخل من 6 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س

– الانقشاع: جيد .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين  35و 55 % .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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