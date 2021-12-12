الشيخ قاووق: الأميركيون قادرون على تمويل الحملات الإنتخابية ولكنهم أعجز من أن يغيروا هوية لبنان المقاومة

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن” أميركا وأدواتها في لبنان والمنطقة هم الذين يزيدون معاناة اللبنانيين، ويفاقمون الأزمات لتوظيفها سياسياً وانتخابياً”.

الشيخ قاووق وخلال الاحتفال التكريمي لفقيد الجهاد والمقاومة حسان علي عطايا ، في حسينية بلدة طيرحرفا الجنوبية، بحضور مسؤول منطقة الجنوب الأولىالحاج عبد الله ناصر، وعدد من الفعاليات شدد على أن”السياسة الأميركية كانت دائماً ولا تزال لمصلحة إسرائيل على حساب حقوق لبنان”.

وأكد الشيخ قاووق أن”قرار حزب الله وحلفائه هو العمل على إجراء الإنتخابات النيابية القادمة، وأن الذي يسمم أجواء الإنتخابات ويهدد نزاهتها، هو حجم التدخلات الأميركية والسعودية، ولذلك نطالبهم بوقف التدخلات في الشؤون اللبنانية الداخلية”.

ورأى أن “الأميركيين قادرون على تمويل الحملات الإنتخابية وضخ الرشى في كل اتجاه والتحريض واستحداث الفتن، ولكنهم أعجز من أن يغيروا هوية لبنان المقاومة”.

واكد الشيخ قاووق إن” المهزومين في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان، ليسوا في موقع يخولهم فرض شروطهم على لبنان المنتصر”.

المصدر: موقع المنار