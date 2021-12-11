الملحق الثقافي الايراني زار مستشفى الرسول الاعظم

زار الملحق الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي مستشفى الرسول الاعظم في يوم ولادة السيدة زينب (ع)، الذي أعلن يوما عالميا للممرضة، فاستقبله مدير المستشفى حسين شقير، وكان لقاء بالمناسبة حضرته ثلة من الممرضات المضحيات والهيئة الادارية في المستشفى.

وألقى السيد مرتضوي كلمة أعرب خلالها عن “سعادته بالحضور بين عدد من الممرضين والممرضات وإدارة المستشفى، الذين كانوا في الخطوط الصحية الامامية خلال السنوات الاخيرة منذ بداية تفشي وباء كورونا. لقد كانوا حقيقة مجاهدين، صامدين ومغامرين بأرواحهم”، كما بارك السيد مرتضوي للحاضرين “مناسبة ذكرى ولادة العقيلة السيدة زينب الكبرى”، لافتا الى أنه “يجب علينا القول ان تسمية الامام الخميني يوم ولادة السيدة زينب (ع) يوما للممرضة، انما يؤشر الى مكانة الممرضين العالية والخاصة في المجتمع الانساني”.

من جهته، أثنى حسين شقير على كلام السيد مرتضوي “الذي دخل في صميم القلب وأعطى شحنة معنويات عالية للممرضين الذين ما زالوا في قلب المواجهة مع كورونا والاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة”، شاكرا “السيد مرتضوي على إهتمامه بهذه المناسبة وحضوره بيننا في المستشفى، فلقد كان لكلمته المعبرة عظيم الاثر في قلوبنا جميعا، لذا، فإننا نشكره ونحييه على هذه اللفته الكريمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام