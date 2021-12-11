تجمع العلماء المسلمين تعليقاً على انفجار البرج الشمالي: نقول لوسائل الاعلام المشبوهة سيتبين قريباً الكذب الفاضح

اوضح تجمع العلماء المسلمين في بيان تعليقاً على الانفجار الذي وقع في مخيم البرج الشمالي ان “من غير الطبيعي والمشبوه أن تبادر وسائل إعلامية معروفة بتوجهاتها السياسية وخلفياتها المخابراتية للإعلان عن أسباب الكارثة حتى قبل وصول آليات الدفاع المدني والإسعاف، ما يجعلنا نشك أن هذه الكارثة مدبرة”.

واضاف البيان “لقد فجعنا بالأمس بالحادث المأساوي الذي حصل في الحريق الذي اندلع في مخيم البرج الشمالي والذي تبين أنه ناتج عن وجود أسطوانات غاز ووسائل تعقيم مرتبطة بمواجهة جائحة الكورونا، ولكن الفاجعة الأكبر كانت باستغلال هذه الحادثة المأساوية للتصويب على حركة حماس”.

وتوجه تجمع العلماء المسلمين في بيانه لوسائل الاعلام المشبوهة بالقول أن “حبل الكذب قصير وسيتبين للرأي العام قريباً الكذب الفاضح الذي تمارسه منذ بداية الحصار الظالم على لبنان خدمة للمشروع الصهيوأميركي”، داعياً المجلس الوطني للإعلام لأن “يتخذ بحق هذه الوسائل القرارات المناسبة”.

وفي سياق متصل باللاجئين الفلسطينيين عبر تجمع العلماء في بيانه عن تأييده لقرار وزير العمل مصطفى بيرم بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالقيام ببعض الأعمال التي تساعدهم في الصمود في مخيماتهم ولا تؤثر على العامل اللبناني”.

المصدر: بريد الموقع