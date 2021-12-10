انطلاق مؤتمر اتحاد المجالس الاسلامية في اسطنبول

وافتتح المؤتمر أعماله في اسطنبول بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور رؤساء الوفود البرلمانية والدبلوماسية للدول الأعضاء في اتحاد المجالس التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويترأس الوفد البرلماني الإيراني محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الاسلامي ويضم في عضويته النواب سارا فلاحي وإبراهيم رضائي وأبو الفضل عموئي ، أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، وعادل نجف زاده ، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية.

ومن المقرر أن يلقي محمد باقر قاليباف كلمة في المؤتمر مساء الجمعة.