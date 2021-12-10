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December 10 2021 - 13:14

المئات يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

منذ 47 mins 10 December، 2021
المسجد الأقصى
عربي وإقليمي - فلسطين

تمكن مئات المقدسيين من شد الرحال وتأدية صلاة فجر اليوم الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك رغم الاجراءات والحواجز الأمنية الإسرائيلية المكثفة التي عرقلت وصولهم للأقصى مباكرًا. وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى أداء صلاة فجر يوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وتحت عنوان “فجر تجديد العهد”.

وفي السنوات الأخيرة أُطلقت عشرات الدعوات لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وكان المئات يلبّون النداء، ويصلون جماعة في الجوامع المسقوفة. وكان المصلون يخرجون من المسجد الأقصى مكبّرين ومهلّلين، ويجوبون باحاته وهم يهتفون بشعارات للأقصى والقدس أمام جنود الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم

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