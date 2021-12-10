بوتين: ما يحدث في شرق أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2021 - 04:06

بوتين: ما يحدث في شرق أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية

منذ 53 mins 10 December، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية.

وقال بوتين خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان لدى الرئاسة الروسية، إنه “يجب القول إن رهاب الروس هو أول خطوة نحو الإبادة الجماعية. أما ما يجري في دونباس الآن فنحن نرى ذلك ونعرفه جيدا. وهذا يشبه الإبادة الجماعية كثيرا”.

وبشأن إدراج مفاهيم “الإبادة الجماعية” و”الدعوات للإبادة الجماعية” ضمن التشريعات الروسية، قال بوتين إنه “يجب التعامل مع هذا الموضوع بحذر، لعدم تفريغ هذه المفاهيم من معناها”.

وأضاف أنها “يجب أن تعكس حقيقة ما يحدث”، داعيا المجلس للتفكير في هذا الموضوع.

المصدر: وكالات

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