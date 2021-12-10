الأمن العام عن توقيف ندى الحمصي: تبين دخولها وإقامتها بفلسطين المحتلة وتم ضبط بعض الممنوعات

أشار الأمن العام اللبنانيّ إلى “ورود کتب من بعض المنظمات الدولية ومنشورات على بعض المواقع الإلكترونية تتضمّن مراجعة وأخباراً تتعلق بموضوع توقيف الأميركية من أصل سوري ندى الحمصي من قبل الأمن العام اللبنانيّ من تاريخ 16/11/2021 لغاية تاريخ 08/12/2021 مدعية عدم وجود أمر قضائي وحجزها تعسفاً”، موضحاً أنّه “تبيّن خلال المتابعة من قبل الدوائر المختصة في هذه المديرية حيازة الأميركية ندى الحمصي على جواز سفر أميركي ثانٍ يثبت دخولها وإقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد أخفته عن السلطات اللبنانية المختصة”.

وأضاف الأمن العام في بيان: “إنفاذاً لإشارة النيابة العامة العسكرية، تمّت مداهمة محل سكنها حيث ضبطت فيه بعض الممنوعات (كتيّب إسرائيلي يتضمن خريطة إسرائيلية، عملات إسرائيلية، ذخيرة حربية، 10 طلقات عائدة لسلاح حربيّ، 41 مظروفاً، قنبلتين دخانيتين فارغتين، وكمية من حشيشة الكيف)”. وأكّد أنّ “الموضوع الأمنيّ عولج بناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية، حيث تركت بسند إقامة وترك أمر البتّ بإقامتها لقرار المدير العام للأمن العام”.

وتابع البيان: “تمّت مخابرة النيابة العامة الإستئنافية لجهة حيازة الممنوعات (حشيشة الكيف) والمعاقب عليها بموجب القانون اللبناني، حيث أشارت النيابة العامة المذكورة بتوقيفها وإحالتها إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عبر دائرة التحقيق والإجراء. وأثناء التحقيق معها تمّ إطلاعها على حقوقها كافّة ووقّعت على المحضرَين اللذين نظّما في حقّها من دون إكراه مع مراعاة الإجراءات القانونية كافة والحفاظ على حقوقها المنصوص عنها في قانون المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 47 منه (الاتصال بأحد أفراد العائلة، طلب مقابلة محامي، الاستعانة بمترجم محلف) حيث أبدت عدم رغبتها بالاستفادة منها.

بتاريخ 26/11/2021، تركت بسند إقامة فيما خص حيازتها على ممنوعات”.

المصدر: الامن العام