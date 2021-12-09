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December 9 2021 - 15:12

قيادي في “الجهاد”: الانتفاضة هي عنوان ثورة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني

منذ 14 mins 9 December، 2021
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

قال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بسام السعدي في الذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة 1987 الخميس إن “الانتفاضة حطمت حاجز الخوف عند أبناء الشعب الفلسطيني البطل الذي سطر تاريخاً طويلاً من الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات”.

وأضاف السعدي أن “إشعال الانتفاضة شكّل مصدر إلهام للانتفاضات والهبات الجماهيرية اللاحقة”، وأشار إلى “أنها كانت عنواناً لثورة شعبنا المجاهد ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب”، واعتبر أن “الانتفاضة رفعت الروح المعنوية لأبناء شعبنا وأمتنا وصنعت أجيالا ثورية ومبدعة اخترقت الإجراءات الأمنية للعدو”، وأشاد “بما قدمه أبناء الشعب الفلسطيني الثائر من دماء وأرواح وتضحيات في سبيل الله ومن أجل القدس والمقدسات”.

المصدر: فلسطين اليوم

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