اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة يعبد بالضفة المحتلة

وقع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “اشتباكا مسلحا وقع على حاجز دوتان بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال تسبب بإصابة جندي اسرائيلي ما دفع جنود الاحتلال لإطلاق النار بشكل عشوائي الأمر الذي تسبب بإصابة عدد من الشبان الواقفين على الحاجز العسكري”.

وقالت المصادر “نقلت طواقم الإسعاف مُصابا بالرصاص الحي، فيما يمنع الاحتلال نقل مصابين آخرين محتجزين في منطقة المشاحر في أراضي بلدة يعبد”.

المصدر: فلسطين اليوم