“الجهاد”: استمرار أجهزة السلطة بملاحقة الأسرى المحررين جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأربعاء أن “اعتقال النشطاء والأسرى المحررين من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الفلسطينية المحتلة، هي جريمة بحق شعبنا والقضية و استكمالاً للدور الذي تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني، ضد أبناء شعبنا من قتل واعتقال وتشريد يجب العدول عنه فورا”.

وطالبت الحركة في بيان لها “السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بكف يدها عن أبناء الشعب الشرفاء وتغيير نهجها في التنسيق الأمني الذي لا يخدم إلا مصلحة الاحتلال ويضعها في المربع المعادي للشعب الفلسطيني الأصيل الذي ينكر هذا الفعل اللا وطني”.

وأكدت الحركة على “ضرورة العمل على تكثيف الجهود ورص الصفوف، من أجل الوصول للوحدة الوطنية وعلى الاحترام والعمل المشترك المبني على وحدة الهدف في مقارعة الاحتلال حتى التحرير”.

المصدر: فلسطين اليوم