مصرف لبنان: مواصفات أوراق الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2021 - 11:18

مصرف لبنان: مواصفات أوراق الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية

منذ 1 ساعة 8 December، 2021
مصرف لبنان
لبنان

اعلنت وحدة الاعلام والعلاقات في مصرف لبنان في بيان جاء فيه:
“نظرا الى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، يهم مصرف لبنان أن يوضح للجمهور بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من قبل Bureau of Engraving and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما أن مصرف لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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