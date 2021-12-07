روسيا: قتيلان وأربعة جرحى نتيجة إطلاق نار بجنوب شرق موسكو

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح نتيجة إطلاق نار قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية بجنوب شرقي العاصمة الروسية.

وقال مصدر أمني روسي إن “الحادث وقع على خلفية نزاع اندلع في المركز عندما طلب حارسه من أحد الزوار ارتداء الكمامة الواقية. وسحب الرجل سلاحا وأطلق النار منه، ما أسفر عن مقتل الحارس وإحدى موظفات المركز”ز

من جهتها، قالت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكفا إن “الجرحى الأربعة حالتهم خطرة”، مضيفة أن “الحديث يدور عن امرأتين ورجل وطفلة في العاشرة من عمرها”.

وأكدت راكفا أن “التحقيق جار في الحادث في إطار الملف الجنائي الذي تم فتحه بتهمتي مقتل شخصين وعدد أكبر من الأشخاص وتداول الأسلحة بطريقة غير قانونية”، ولفتت الى أن “هوية الجاني تم تحديدها ويدعى سيرغي غلازوف (45 عاما) وهو عسكري سابق”.

المصدر: روسيا اليوم