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December 7 2021 - 20:38

موسكو ترزح تحت أشد منخفض ثلجي منذ 72 عاما

منذ 1 ساعة 7 December، 2021
تلج موسكو
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

شهدت العاصمة الروسية موسكو الاثنين أشد موجة ثلجية في 72 سنة، حسب وكالة “نوفوستي” عن خبير في الأرصاد الجوية.

وقال كبير موظفي مركز “فوبوس” الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس إن “منسوب الثلوج التي تساقطت على المدينة حتى الساعة 18:00 من مساء الثلاثاء يتراوح بين 7 و12 مم، ما يشكل 20% من معدل الثلوج الشهري لمثل هذه الفترة من العام”.

وأضاف تيشكوفيتس “يمكننا القول إن تساقط الثلوج في الـ7 من ديسمبر عام 2021 كان الأقوى منذ عام 1949″، وتابع أن “منسوب الثلوج في بعض أنحاء مقاطعة موسكو بلغ 16 مم أي 30% من المعدل الشهري”.

المصدر: روسيا اليوم

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