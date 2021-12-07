تجمع العلماء: مضامين بيان القمة السعودية الفرنسية تدخل سافر في الشأن اللبناني

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر الاجتماع الاسبوعي لمجلسه المركزي، “مضامين البيان الذي صدر عن القمة السعودية – الفرنسية”، ورأى فيها “تدخلا سافرا في الشأن اللبناني”. وأعلن وقوفه في “مواجهة أي محاولة للضغط على المقاومة وإضعافها”، مؤكدا أن “الشعب اللبناني بأكمله يقف وراءها فهي سبب عزته وكرامته”.

وأكد التجمع أن “أموال اللبنانيين يجب أن تبقى مصانة وعلى الحكومة والبرلمان العمل على حماية أموال المودعين وعدم المساس بها وتمكينهم من الحصول عليها بأقرب وقت ممكن، وإذا كان لا بد من تحميل الخسارة إلى أحد فيجب أن تحمل إلى المصارف التي استفادت من هذه الأموال وهربت أكثرها إلى خارج لبنان، ويجب الضغط عليها لاستعادتها بأقرب وقت ممكن”.

كما استنكر “العدوان الصهيوني على سوريا والذي استهدف ساحة حاويات في ميناء اللاذقية، واقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام