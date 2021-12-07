فصائل المقاومة الفلسطينية: على الوسطاء تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء الموافق 07-12-2021م، في قطاع غزة، وناقشت فيه آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

وتوجهت فصائل المقاومة خلال الاجتماع بـ “التحية لجماهير شعبنا البطل بكافة مناطق تواجده في ذكرى انتفاضة الحجارة، ونؤكد على تمسكنا بخيار المقاومة كخيار استراتيجي لحماية ثوابتنا وحقوقنا الوطنية”، مشيرة الى ان

” الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية عن تداعيات المماطلة في رفع الحصار عن غزة والتلكؤ المتعمد في ملف إعادة الإعمار، وعلى الوسطاء تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان، لأن التسويف والمماطلة يؤدي إلى ما لا يتمناه الإحتلا”.

ونوهت فصائل المقاومة الفلسطينية بـ “العمليات البطولية في الضفة المحتلة، ودعت لاستمرار وتصعيد العمليات، واشعال الأرض لهباً تحت اقدام الاحتلال الذي لا يردعه إلا صوت الانتفاضة والمقاومة”.

واكدت رفضها وإدانتها لما “ترتكبه السلطة في الضفة المحتلة من اعتقال سياسي وقمع الحريات الممارس ضد كوادر وشخصيات اعتبارية وطنية”، داعية “لتصاعد الفعاليات والمسيرات الرافضة للظلم وتكميم الأفواه في الضفة”.

ورأت الفصائل ان “ما تشهده أرض الضفة من فلتان أمني وقتل الطلاب في الجامعات والاعتداء على جنازات الشهداء وتكسير رايات الفصائل الفلسطينية هو تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء، فهذه أفعال لاوطنية ولا اخلاقية، تتحمل السلطة وأذرعها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها”.

وشددت الفصائل على دعمنا وإسنادنا لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وبالأخص منهم الأسرى الإداريين الذين ما زالوا مضربين عن الطعام، وندعو لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية نصرة لأسرانا الأحرار.

ودان البيان “بشدة اللقاءات التطبيعية الخيانية التي تقوم بها لجنة التواصل مع المجتمع الصهيوني بمنظمة التحرير وفي مقر المقاطعة برام الله، لنؤكد أن هذا العمل المشبوه يشجع بعض الأنظمة للتطبيع مع الاحتلا”، مستنكراً

“التهافت العربي المخزي لتوقيع الاتفاقيات التطبيعية مع المحتل الغاصب واستقبال القادة الصهاينة على أراضينا العربية، ونؤكد أن المطبعين العرب الذين فرطوا بتضحيات أمتنا وشعبنا هم شركاء الاحتلال في عدوانه المتواصل والمستمر على شعبنا وقضيتنا”.

وباركت الفصائل لـ “حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انطلاقتهم المباركة ال34 التي أعطت العمل الجهادي في فلسطين دفعة قوية في مواجهة المحتل الصهيوني، ونقدر عالياً قرار قيادة حركة حماس بإلغاء مهرجان انطلاقتها المركزي وتخصيص موازنته لمشاريع تخدم شعبنا في قطاع غزة، الذي ينم عن استشعار بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا في ظل الحصار والمعاناة”.

المصدر: فلسطين اليوم