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December 7 2021 - 16:14

جبهة العمل الاسلامي دانت العدوان على سوريا امس

منذ 44 mins 7 December، 2021
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

نددت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان” بشدة بالعدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف ليل أمس الشيقة سوريا وأدى إلى تدمير بعض الحاويات في مرفأ (اللاذقية التجاري)”.

ورأت  أن “سوريا تدفع اليوم ثمن التزاماتها ومواقفها المشرفة تجاه القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية المركزية”، لافتة الى أن “سوريا التي استطاعت أن تهزم الإرهاب التكفيري قادرة على هزم العدوان وإفشال مؤامراته ومخططاته الحاقدة كافة”.

وأكدت  أن “العدو الصهيوني الغاشم قد أزعجه بشكل أو بآخر انتصار سوريا ضد المتطرفين والإرهابيين التكفيريين الذين كان يعول عليهم ،لذا فهو يحاول يائسا الانتقام وإعطاء دفعة معنوية لما تبقى من هؤلاء الإرهابيين”.

وأشارت الجبهة إلى أن هذا “العدوان وكل الاعتداءات لن تمنع سوريا من المضي في نهجها المقاوم بل ستزيدهم عزما وإرادة وتصميما على مواجهتها على المضي قدما في قناعاتها ومبادئها وثوابتها العربية الأصيلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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