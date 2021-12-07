العميد سريع: عملية “السابع من ديسمبر” استهدفت أهدافاً عسكرية وحيوية في العمق السعودي بصواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “القوات المسلحة نفذت عملية السابع من كانون الأول/ديسمبر على أهداف عسكرية وحيوية في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير”.

وكشف العميد سريع في بيان أن “العملية نُفذت بعدد من الصواريخ الباليستية و25 طائرة مسيرة”، مضيفاً أن “6 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وعدد من صواريخ ذوالفقار استهدفت وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وأهدافا عسكرية أخرى في الرياض”.

وتابع العميد سريع قائلاً إن ” 6 طائرات مسيرة نوع صماد 2 وصماد 3 استهدفت قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف وشركة أرامكو بجدة”، متابعاً أن “5 طائرات مسيرة نوع صماد 1 وصماد 2 استهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان وعسير”.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن “طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وعدد كبير من الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع حساسة وهامة في أبها وجيزان ونجران”.

هذا وتوجه العميد سريع إلى “كافة المواطنين والمقيمين في المناطق المستهدفة”، داعياً اياهم “بالابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافها مشروعة لقواتنا”، مؤكداً أنه “سنواجه التصعيد بالتصعيد، وسننفذ المزيد من العمليات العسكرية ضمن دفاعنا المشروع ردا على استمرار العدوان والحصار”.

المصدر: موقع المسيرة