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December 6 2021 - 19:56

بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز وصلت إلى لبنان وستلتقي ميقاتي صباح الغد

منذ 1 ساعة 6 December، 2021
صندوق النقد الدولي
لبنان

وصلت إلى لبنان بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفا لمارتن سيريسولا.

وستلتقي البعثة، التاسعة من صباح غد الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، في مستهل زيارة تستمر أياما عدة تجري خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

كما تجري جولة أفق على كل المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل والتي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.

وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: “إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج، وقد قطعت أشواطا في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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