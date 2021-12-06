الوزير المرتضى استقبل رئيس بلدية الغبيري: للبلديات دور محوري في نشر مفاهيم التلاقي والحوار

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى، في مكتبه بالوزارة، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل.

وأفاد بيان، أن “اللقاء بحث في بعض الشؤون المرتبطة بالحراك الثقافي الذي تقوده بلدية الغبيري، لا سيما توجهها لافتتاح مركزها الثقافي الذي يهدف إلى تعزيز الحياة الثقافية في المنطقة عبر تقديمه مجموعة خدمات مكتبية وتعليمية، إضافة إلى مروحة واسعة من الدورات التخصصية”.

وخلال اللقاء، أكد المرتضى “الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه البلديات في نشر ثقافة التنوع وبث الوعي، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التلاقي والحوار، إذ أن البلديات، فضلا عن دورها الإنمائي التقليدي، لا بد لها أن تعمل على تطوير المواطن وخلق المساحات الفكرية والثقافية المناسبة لتحقيق هذه الغاية”.

وناقش المرتضى مع رئيس بلدية الغبيري “تفاصيل المؤتمر الذي تنظمه البلدية الأربعاء المقبل تحت عنوان: المؤتمر الإسلامي العربي في مناهضة التطبيع التربوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام