اعتقال خمسة أشخاص في بيلاروس بشبهة الاعداد لهجوم ارهابي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 6 2021 - 16:40

اعتقال خمسة أشخاص في بيلاروس بشبهة الاعداد لهجوم ارهابي

منذ 1 ساعة 6 December، 2021
اعتقال خمسة أشخاص
أخبار دولية - بيلاروسيا

أعلنت وزارة داخلية بيلاروس، أن رجال الأمن اعتقلوا مجموعة من الأشخاص قاموا في آب/أغسطس الماضي، برمي زجاجة حارقة على مبنى الشرطة. وذكرت الوزارة، في بيانها الاثنين، أنه تم فتح قضية جنائية بخصوص محاولة تنفيذ هجوم إرهابي. وأضاف البيان “تم اعتقال مجموعة من الأشخاص للاشتباه بمحاولتهم تنفيذ عمل إرهابي”.

وتابع البيان “تتكون المجموعة الإجرامية من 5 أشخاص على الأقل، بعضهم من أصحاب السوابق ونزلاء السجون”. وشددت الوزارة، على أن “هدف المجموعة كان يكمن في إشعال النار في المباني الإدارية والخدمية والسيارات الشخصية لعناصر الشرطة، لزعزعة الأوضاع في البلاد وتشويش عمل السلطات”.

ونوه البيان، بأنه تم فتح قضية جنائية وفقا للمادة “محاولة ارتكاب عمل إرهابي” من قانون العقوبات الجنائية الوطنية، التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما في السجن. وقال البيان، إن المشتبه بهم كانوا مشاركين نشطين في إحدى قنوات Telegram المشبوهة، وقاموا بتصوير أفعالهم، وحصلوا على مكافأة مالية مقابل ذلك.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة