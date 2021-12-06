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December 6 2021 - 15:02

قيادي في “الجهاد”: الشباب الفلسطيني قادر على اختراق الأمن والتحصينات الصهيونية

منذ 53 mins 6 December، 2021
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

بارك القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد نصر “العملية البطولية على حاجز جبارة العسكري الاسرائيلي في مدينة طولكرم المحتلة فجر والتي نفذها الشهيد البطل محمد نضال موسى من مدينة نابلس المحتلة”.

وقال نصر إن “مواجهة الاحتلال في المدن والقرى أنار الطريق من جديد أمام عمليات المقاومة ضد حواجز الاحتلال وجنوده”، وأكد أن “هذه العملية تمثل إرثا ثوريا لن يتوقف حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني”.

وأشار نص الى ان “هذه العمليات البطولية، تمثل ضربة موجعة لقوات الاحتلال”، ولفت إلى أن “الشباب الفلسطيني قادر على اختراق الأمن والتحصينات الصهيونية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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