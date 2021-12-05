مركز عين الإنسانية يدين جريمة العدوان بحق المدنيين بمديرية مقبنة في تعز

أدان مركز عين الإنسانية جريمة استهداف طيران تحالف العدوان للمدنيين في قرية الحكيمة بمديرية مقبنة والتي راح ضحيتها أكثر من 26 من الشهداء والجرحى.

وطالب مركز عين الإنسانية بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء. مستنكراً صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إزاء جرائم دول العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.

ودعا المركز إلى إدانة جرائم العدوان والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتعرية وفضح دول التحالف.

واستشهد وأصيب 26 مدنياً اثر مجزرة ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء الجمعة، مستهدفا بغارة تجمعا للمدنيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأفاد مصدر في السلطة المحلية ومدير عام مقبنة عن سقوط 18 شهيدا و8 جرحى بينهم أطفال في جريمة العدوان بقرية الحكيمة في عزلة براشة بمديرية مقبنة.

تأتي هذه الجريمة من قوى العدوان بمحافظة تعز في سياق الرغبة الأمريكية في استمرار العدوان من خلال التصعيد الواضح في أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد، الأمر الذي يؤكد زيف دعوات واشنطن للسلام.

المصدر: المسيرة نت