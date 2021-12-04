جورجيفا: سلالة أوميكرون ستؤدي على الأرجح إلى خفض توقعات النمو العالمي

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت جورجيفا خلال مؤتمر رويترز نكست “ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك، سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي”.

كان صندوق النقد الدولي قد قال في أكتوبر/ تشرين الأول إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9 بالمئة هذا العام و4.9 بالمئة في العام القادم، مشيرا في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.

المصدر: رويترز