السيد فضل الله: على اللبنانيين التوحد والتعاون لتجاوز هذه المرحلة بأقل قدر من الخسائر

قال السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “المطلوب من الحكومة أن تعالج الأزمات التي يمر بها الوطن وأن تنقذ إنسان البلد من معاناته”.

ودعا السيد فضل الله “القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بالدور المطلوب منها والتفرغ لمعالجة أزمات البلد وأزمات إنسانه، بدلا من الاستمرار في المماحكات السياسية والصراعات الانتخابية”.

واكد السيد فضل الله ان على “اللبنانيين التوحد والتعاون في هذه المرحلة لتجاوزها بأقل قدر ممكن من التبعات والخسائر، والعمل معا للخروج مما يعانون منه، وألا يسمحوا للعابثين بالوحدة الداخلية أن يجدوا طريقا لهم، وأن يعوا أن القرار بأيديهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام