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December 2 2021 - 17:42

العدو الاسرائيلي يعيد اعتقال أسيرين فلسطينيين لحظة الإفراج عنهما

منذ 2 ساعة 2 December، 2021
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

أعادت قوات العدو الإسرائيلي اعتقال الأسيرين المقدسيين عمار الرجبي وزياد أبو هدوان، لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات، وحولتهما للتحقيق في مركز “المسكوبية”.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الأسيرين محمود أبو هدوان (26 عاما) من سكان حي باب المغاربة، وعمار خالد محمد الرجبي (28 عاما) من البلدة القديمة، كان من المقرر إطلاق سراحهما اليوم”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المقدسيين أبو هدوان والرجبي في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، وتعرضا للعقوبات والعزل والحرمان من الزيارة.

المصدر: وكالة وفا

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