إعصار “شاهين” في عُمان.. مقتل طفل تأجيل وإعادة جدولة الرحلات الجوية وإرباك في المرور بالعاصمة

أعلنت السلطات في سلطنة عُمان الأحد، تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي، وذلك بسبب الظواهر الجوية المصاحبة لإعصار “شاهين” الذي يضرب البلاد حاليا.

وذكرت هيئة مطارات عُمان، في بيان عبر تويتر، “نود التنبيه إلى أن كل الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي قد تم تأجيلها وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق مساء اليوم أو حتى إشعار آخر، وذلك تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر للأنواء المناخية على سير العمليات في المطار”.

فيما أفادت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان “بتسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات”، قبل أن يتم العثور عليه متوفيا. وأشارت إلى أنه تقرر “قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار (شاهين) وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط”. كما شمل قرار وقف الحركة بسبب الإعصار محافظتي شمال وجنوب الباطنة ” تحسبًا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى 500 ملم وشدة الرياح المصاحبة لها وحرصًا على سلامة الأرواح”، بحسب لجنة الطوارئ.

فيما أفادت وكالة الأنباء العمانية أن “مركز الإعصار المداري يبعد حاليًّا حوالي 60 كيلومترا شمال شرق محافظة مسقط وتُقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة أي 116 كم في الساعة”.

ونقلت الوكالة الرسمية عن قطاع الإغاثة والإيواء بالمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة قوله ” 136 مركزا للإيواء مجهزة بالمحافظات المتوقع تأثرها بالحالة المدارية، تم تفعيل 45 مركزا حتى الآن استقبلت 2734 فردا منهم 1998 مواطنًا و736 مقيمًا”.

ومنذ الأمس تتأثر سلطنة عُمان بإعصار “شاهين” الذي أدى إلى هطول الأمطار الغزيرة وهبوب رياح عاتية، الأمر الذي دفع السلطات بمطالبة قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للإعصار شمالي السلطنة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء.

كما فعّلت وزارة الصحة العُمانية خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على مستوى المحافظات المحتمل تأثرها بإعصار شاهين. ووجه السلطان هيثم بن طارق، أمس السبت، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية للإعصار شاهين.

المصدر: سبوتنيك