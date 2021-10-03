وزارة الدفاع بحكومة طالبان تحظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة بعد قيام أفراد بالاستيلاء على أسلحة من مقار حكومية بغرض بيعها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2021 - 13:48

وزارة الدفاع بحكومة طالبان تحظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمركبات غير المرخصة بعد قيام أفراد بالاستيلاء على أسلحة من مقار حكومية بغرض بيعها (سبوتنيك)

منذ 3 ساعة 3 October، 2021
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