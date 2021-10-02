أسعار الطاقة تدفع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ 2008

ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو في سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ العام 2008 في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز.

وأفادت بيانات لوكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” بأن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 3.4% على أساس سنوي، فيما ازدادت أسعار الطاقة بنسبة 17.4%.

وكانت زيادة التكاليف أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وسيزيد الضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تخفف عبء كلفة الطاقة.

وبلغت أسعار الغاز في أوروبا اليوم مستويات تاريخية، حيث لامست مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، ويأتي الارتفاع في ظل تراجعت مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية وزيادة الطلب تزامنا مع قرب الشتاء.

المصدر: روسيا اليوم