مركز المصالحة الروسي: رصد عملية قصف من قبل “النصرة” في إدلب

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري، فاديم كوليت، ان مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: “تم رصد عملية إطلاق نار واحدة من مواقع تنظيم “جبهة النصرة ” الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية”. وأضاف المسؤول العسكري، ان الإجراءات مستمرة لتهدئة الوضع في محافظة درعا.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام”، الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركية.

المصدر: سبوتنيك