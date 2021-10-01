السيد فضل الله: على الحكومة الجديدة ان تقوم بواجباتها بعيدا عن التجاذبات السياسية

قال السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “اللبنانيين ينتظرون الكثير من الحكومة الجديدة، كما ان الخارج ينتظر الاصلاحات منها”، ودعاها “للقيام بواجباتها بعيدا عن التجاذبات السياسية”.

واضاف السيد فضل الله “في هذا الوقت، يستمر المصرف المركزي ومن خلال تعاميمه بسرقة أموال المودعين، تحت عنوان عدم قدرته على إرجاعها إليهم مستغلا حاجة اللبنانيين إلى سيولة نقدية بين أيديهم”، وتابع “إننا ندعو الحكومة اللبنانية ومعها المجلس النيابي إلى اتخاذ كل الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي توقف هذا النهب، ونقف في ذلك مع جمعية المودعين في ضغوطهم المسؤولة لإعادة الإيداعات إلى أصحابها وفي أقرب وقت”.

وعن الاعتداءات الصهيونية، قال السيد فضل الله “إننا ننوه بتصدي المقاومة للاعتداءات المستمرة على السيادة اللبنانية عبر الطائرات المسيرة، وتنفيذ وعدها بإسقاط أي طائرة تخترق المجال الجوي اللبناني والتي نرى أنها ستجعل هذا العدو يعيد النظر بحساباته في اختراق السيادة اللبنانية من الجو وفي مدى قوة هذا البلد”.

وعلى الصعيد الفلسطيني، قال السيد فضل الله “نحيي هذا الشعب الذي يستمر في تصديه البطولي للعدو الصهيوني ويقدم لأجل ذلك التضحيات الجسام”، وتابع “إننا نؤكد على الشعوب العربية والإسلامية أن تبقي هذه القضية حاضرة في الأذهان وندعوها إلى الوقوف في وجه كل سعي لإدخال العدو الصهيوني من باب التطبيع إلى قلب العالم العربي والإسلامي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام