ريابكوف: امتلاك أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية يمثل تحدياً لنظام منع الانتشار

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الجمعة، أن أستراليا ستدخل بعد حصولها على الغواصات الأميركية في إطار تحالف “أوكوس” ضمن قائمة الدول الخمس التي تمتلك غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقال ريابكوف، خلال مناقشات الاستقرار الإستراتيجي والحد من التسلح في مركز سياسات الأمن في جنيف، “إننا نشعر بالقلق، خاصة من التصريحات التي أدلت بها لندن في وقت سابق من هذا العام حول توسيع الترسانات النووية. وأيضًا ما أعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن تطوير شراكة متقدمة تقنيًا ستسمح لأستراليا بعد 18 شهرًا من الاستشارات وعدة سنوات من الجهد العملي، بالحصول على عدد كبير من الغواصات النووية، وبذلك ستدخل في عداد خمس دول لديها هذه الإمكانيات. هذا يمثل تحديا كبير لنظام منع الانتشار”.

المصدر: سبوتنيك