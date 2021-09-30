هنية: على “إسرائيل” تنفيذ شروط المقاومة وإلا لن ترى أسراها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 10:34

هنية: على “إسرائيل” تنفيذ شروط المقاومة وإلا لن ترى أسراها

منذ 2 ساعة 30 September، 2021
هنية
عربي وإقليمي - فلسطين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية إن “تحرير الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال على رأس أولويات المقاومة”. وأكد أن “على إسرائيل قبول شروط المقاومة وتنفيذها بحذافيرها إذا كانت ترغب في عقد صفقة تبادل أسرى وإلا لن ترى أسراها”.

وأضاف هنية أن “بعض الأسرى الفلسطينيين مسجونين في سجون الاحتلال منذ أربعين عاما وأن هناك نساء وشباب دون سن الثامن عشرة بين الأسرى”، ولفت الى ان “المقاومة تحتفظ بأربعة أسرى إسرائيليين وأن على إسرائيل تنفيذ شروط المقاومة إذا ما أرادت عودة أسراها”.

المصدر: وكالة معاً

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