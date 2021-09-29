أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت اعتصموا امام قصر العدل في بيروت

اعتصمَ أهالي شهداءِ انفجارِ مرفأِ بيروتَ امامَ قصرِ العدل في بيروت، رافعين صورَ ابنائهم الشهداء ولافتاتٍ تطالبُ باعادةِ سيرِ التحقيقاتِ في جريمة المرفأ. وشارك في الاعتصام العديد مما تسمى منظماتِ المجتمعِ المدني وبعض العناصر الحزبيين الذين ردَّدوا شعاراتٍ ابتعدت عن فحوى المطالباتِ القضائيةِ الشفافة.

وفي بيان لهم قال اهالي الشهداء انهم فوجئوا خلال الاعتصام بشعارات سياسية مرفوعة من خارج توجههم كأولياء دم وأصحاب قضية وطنية إنسانية جامعة، مطالبين بعدم تسييس قضيتهم حفاظا عليها من التضييع في زواريب تسجيل النقاط الإنتخابية والسجالات الداخلية. وقال الاهالي انه عندما تبين ان بعض مطلقي الشعارات هم من اصحاب الأجندات المعروفة الاهداف اعلنوا إنسحابهم من الإعتصام حفاظا على مسيرتهم برفض اي استغلال او تسييس لقضيتهم.

المصدر: قناة المنار