لجنة الانتخابات الروسية: لافروف وشويغو رفضا الانتقال إلى مجلس الدوما

قرر 4 من أصل الـ5 أشخاص الذين ترأسوا القائمة الانتخابية لحزب “روسيا الموحدة”، وبينهم وزيرا الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، عدم الانتقال إلى عضوية مجلس الدوما.

جاء ذلك في نص قرار صدر اليوم الأربعاء عن لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، التي ذكرت أن كلا من لافروف وشويغو قدم بلاغا بشأن تراجعه عن تسلم المقعد في البرلمان.

ونفس الخطوة اتخذها كبير الأطباء في المستشفى رقم 40 في بلدة كوموناركا بضواحي موسكو (وهو أكبر مستشفى معني بمحاربة جائحة فيروس كورونا في روسيا) دينيس بروتسينكوف والرئيسة المشاركة لمنظمة “الجبهة الشعبية الروسية” يلينا شميليوفا، وهما أيضا كانا ضمن الأشخاص الخمسة الذين رشحهم الرئيس فلاديمير بوتين ليتصدروا قائمة “روسيا الموحدة” الانتخابية.

بخلافهم، وافقت مفوضة حقوق الطفل الروسية آنا كوزنيتسوفا على الانتقال إلى مجلس الدوما، لتترأس هناك لجنة رعاية الأمومة والطفولة ودعم العائلة.

وكان حزب “روسيا الموحدة” قد فاز بأكثر من ثلثي مقاعد مجلس الدوما في الانتخابات التي جرت في 17-19 سبتمبر الحالي.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن لافروف وشويغو سيحتفظان بمنصبيهما على رأس وزارتيهما.

المصدر: وكالات