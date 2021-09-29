وزير الري السوداني: تواصل عمليات بناء سد النهضة دون وجود اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديداً مباشراً لنا

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، على تمسك الخرطوم بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم، لضمان تبادل البيانات والمعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص، وحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق. وخلال بحثه مع السفير الأسترالي لدى السودان غلين مايلز ، والمقيم بالقاهرة، سير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وفرص الاستثمار المحتملة في مجال المياه مع الشركات الاسترالية، حذر ياسر عباس من أن “السودان يتأثر مباشرة من سد النهضة، خاصة بقرارات الملء الأحادية للعام الثاني على التوالي”.

وأكد عباس أن “تواصل عمليات بناء سد النهضة في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديدا مباشرا للسودان”. هذا وستعرض وزير الري السوداني فرص الاستثمار في مجالات المياه مع الشركات الاسترالية، لافتا إلى “وجود فرص كبيرة في مجال الري، وطلبات الطاقة الشمسية”.

المصدر: روسيا اليوم