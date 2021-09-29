نيجيريا تطلق ‘العملة الرقمية’ لها رسميا مطلع الشهر القادم

قال جودوين امفيلي محافظ البنك المركزى في نيجيريا إن بلاده ستطلق عملتها الرقمية “إى نيرة” رسميا فى الرابع من شهر أكتوبر القادم.

وأوضح المسئول النيجري، أن بلاده بإطلاق هذه العملة ستصبح من أوائل الدول التي تقتحم هذا المستقبل الجديد في قارة إفريقيا، مضيفا أن نيجيريا وقع اختيارها على شركة “Bitt” التكنولوجية في أغسطس الماضي للمساهمة في تصميم عملة البنك المركزى النيجيري الرقمية.

وأشار امفيلي إلى أن اختيار الرابع من أكتوبر موعدا لإطلاق العملة الرقمية يأتي ليترافق مع احتفالات البلاد بعيد الاستقلال.

وقال إن منصة “النيرة” الرقمية باتت متاحة على الإنترنت قبل إطلاقها رسميا بأسبوع وسجلت نحو مليون زيارة في أول 24 ساعة من إطلاق المنصة، حيث سعي زوار المنصة إلى التعرف على الخدمات التي سيقدمها البنك المركزي النيجيري عبر هذه العملة الرقمية.

وأضاف أن منصة العملة الرقمية ستعمل على جعل المعاملات المالية أكثر سهولة ويسرا لمستخدمي النيرة الرقمية إذ ستمكنهم من تحويل الأموال من حساباتهم المصرفية إلى محفظة النيرة الرقمية أو سداد المدفوعات في المحال التجارية باستخدامة المحفظة الإلكترونية لهذه العملة أو عبر قارئ الأكواد (QR).

المصدر: مواقع اخبارية